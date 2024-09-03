Salim Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarıdır. Son günlerde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olarak adı gündeme gelmiştir. Narin Güran'ın kaybolduğu gün, Salim Güran'ın da gözaltına alındığı belirtilmiştir.

Kayıp Narin Güran Olayı ve Salim Güran’ın Durumu

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Arama çalışmaları 11 gündür devam etmekte olup, soruşturma kapsamında Salim Güran'ın aracıyla ilgili DNA örnekleri alındı. Bu örneklerin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtilmiştir.

Salim Güran’ın yaşı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Salim Güran’ın Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi muhtarı olduğu ve Narin Güran'ın amcası olduğu biliniyor. Gözaltı süreci devam etmekte olup, konuya ilişkin haberler yayın yasağı kapsamında olduğu için ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmamaktadır.

Olayın Arka Planı

Narin Güran’ın kaybolduğu gün, ailesi ve köylüler tarafından yapılan aramalar sonuç vermemiştir. Narin’in babası Arif Güran, akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştur. Şu anda arama çalışmaları ve soruşturma devam etmektedir.