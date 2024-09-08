İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin isimli kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Bakan’ın bu acı haberi paylaşmasının ardından olay, büyük üzüntü yarattı. Kayıp olan Narin’in bulunması için yapılan çalışmalara jandarma ekipleri yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ne yazık ki arama çalışmaları acı sonla sonuçlandı.

Narin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.