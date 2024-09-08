TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Erbaaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Şükrü Çavcı
Karabey Belediyespor: Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Furkan Metin dk. 90), Saruhan Fındıkçı (Talha Yünkuş dk. 73), Abdullah Balıkçı (Ömer Faruk Yücel dk.46), Muhammed Enes Yılmaz (Koray Yağcı dk. 81), Ümit Yasin Arslan, Berke Özgün, Ali Aydemir (Furkan Yasin Yalçın dk. 73)
Erbaaspor: Hüseyin Koç, Ozan İsmail Koç, Oğuz Han Aynaoğlu (Hasan Kaya dk. 66), Berk Akgönül (Onurcan Güler dk. 46), Sitenliy Okavuçi, Gökhan Payal, Cemal Şener (Mahmut Sarıhasan dk. 90), Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Oğulcan Enes Demiroğlu, Bahadır Yıldırım
Gol: Niyazi Batuhan Salman (dk. 16) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) - Bahadır Yıldırım, Cemal Şener (Ankara Demirspor)