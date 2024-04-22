Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphelenilen M.U. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

Gerçekleştirilen aramada, ağırlığı 26,50 gram olan bonzai ele geçirildi. Yapılan kontroller sonucu kayıp olarak arandığı görülen şahıs gözaltına alındı.