Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bolatlı Köyü’nde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bolatlı Köyü’nde köy konağında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşlarla doğrudan temas kuran Kılıç, devletin her zaman halkının yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretin ardından Kaymakam Kılıç, Beşevler Mahallesi ile Hamidiye Köyü arasında süren yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları yürüten personelden bilgi alan Kılıç, çalışanlara kolaylıklar dileyerek altyapı yatırımlarının bölge için önemine dikkat çekti.

Kaymakam Kılıç, köy programı kapsamında yaptığı açıklamada, "Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Taleplerinizi dinlemek ve sorunlarınıza çözüm üretmek için buradayız. Altyapı yatırımlarımızla köylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.