Dünya Yetimler Günü dolaysıyla, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede ikamet eden yetim ve öksüz çocuklar ile iftar sofrasında buluştu.

İlçede ikamet eden yetim ve kimsesiz 40 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı iftar programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, daire amirleri ve görevliler katıldı.

Programda konuşma yapan ve yetimlere sahip çıkılması hususunun önemine değinen Kaymakam Odabaş; “ Bizi biz yapan değerlerimizdir. Yetimler bize bu değerlerimizin emaneti, Cenab-ı Hakkın emanetidir. Bizim de bu emanetlere sahip çıkmamız, korumamız, kollamamız boynumuzun borcudur. Bu nedenle öksüz ve kimsesiz çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.