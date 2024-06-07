Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Anaokulu öğrencileri mezuniyet törenine katıldı.

Osmaneli Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler mezuniyet töreni etkinliğinde gösterileriyle göz kamaştırdı. Minik öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun “Çocuklarımızın bu özel günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Bugün burada gördüğümüz enerji ve heyecan, yarınlarımızın ne kadar parlak olacağını gösteriyor. Her bir çocuğumuzun başarılı ve mutlu bir hayat sürmesi için belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çocukların vatanına, milletine, devletine ve ailelerine faydalı bir birey olarak yetişmeleri dileklerinde bulunan Kaymakam Ünal, çocukların bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek, onların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından minik öğrencilerinin dans ve oyun gösterilerini yapmasının ardından cübbe ve kep töreni ile program sona erdi.