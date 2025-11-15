Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ’21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’, Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Şebo Müzikali’ ile başladı.

Yüzyıllardır süregelen bir ruhu yansıtan, ışıkla gölgenin büyülü buluşmasını sahneye taşıyan Karagöz geleneği, bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından UNIMA Türkiye Millî Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

Festival, ‘Şebo Müzikali’ ile başladı

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri, UNIMA Türkiye Millî Merkezi temsilcileri, yerli ve yabancı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan kukla ve Karagöz alanlarının yanı sıra birçok eğlenceli gösterinin yer aldığı festival, Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Şebo Müzikali’ ile başladı. Her yaştan izleyiciyi kahkahaya boğan müzikal, sokak hayvanlarının yuvalandırılmasına dikkat çekti. Müzikal, içerdiği sosyal sorumluluk mesajlarıyla seyircilerden büyük alkış aldı.

Festival, önemli bir görev üstleniyor"

Programın sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karagöz’ün Bursa için önemli bir değer olduğunu hatırlatarak, "Karagöz, gölge oyunları alanında dünya çapında seçkin bir konuma sahip. Festival, geleneğimizin sürdürülmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda festivalimizde birçok yabancı ekibi de misafir ederek kentimizin değerlerini tanıtıyoruz" dedi.

Festivalin düzenlenmesinde ve geleneğin yaşatılmasında emeği olanlara teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, gelen misafirlerin ülkelerine döndüklerinde Bursa’nın zenginliklerini anlatarak birer kültür elçisi olacaklarını dile getirdi. Festival kapsamında 10 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yapılacağını ifade eden Başkan Bozbey, tüm Bursalıları festivale davet etti.