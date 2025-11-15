Nilüfer Belediyesi, Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli Gölyazı Mahallesi’ni küresel görünürlüğe taşıyacak önemli bir dijital projeyi hayata geçirdi. Dünyaca ünlü görüntüleme platformu Skyline Webcams üzerinden Gölyazı’nın hem merkez bölgesi hem de antik tiyatro çevresi artık günün her saati yüksek çözünürlükle canlı olarak izlenebiliyor. Türkiye’de bir belediye tarafından bu kapsamda hayata geçirilen ilk çalışma, bölge turizmine önemli katkı sunmayı hedefliyor.

Nilüfer Belediyesi, Gölyazı’nın tanıtımı için yürüttüğü çalışmalara dijital bir boyut ekledi. Proje sayesinde Gölyazı’nın gün doğumunda göl üzerinde süzülen tekneleri, gün batımında gökyüzünü renklendiren manzarası ve antik tiyatronun dingin atmosferi dünyanın dört bir yanından canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformun çok dilli arayüzü, Gölyazı’nın dünyanın her köşesinden daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Kullanıcılar dil menüsünden istedikleri dili seçerek yayına kendi dillerinde ulaşabiliyor.

Platformun time-lapse özelliği ise Gölyazı’nın bir gününü hızlandırılmış bir fragman gibi izleme olanağı sunuyor. Böylece bölgenin tarih, doğa ve yaşam ritmi tek bir pencereden herkese açılıyor.

"Yerel değerlerimizi görünür kılma çabamızın önemli bir adımı"

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Gölyazı; doğası, tarihi, kültürel birikimi ve insana huzur veren atmosferiyle ülkemizin en kıymetli miraslarından biri. Bu güzelliğin sadece buraya gelenlerle sınırlı kalmasını istemedik. Dünyanın her yerinden insanlar Gölyazı’yı tanısın, izlesin, merak etsin, burayı görmeyi planlasın istiyoruz. Bu canlı yayın projesi, yerel değerlerimizi görünür kılma çabamızın önemli adımlarından birisi."

"Tanıtım ve turizm açısından çok değerli"

Gölyazı Mahalle Muhtarı Mustafa Cihanoğlu ise projeye ilişkin memnuniyetini şöyle dile getirdi:

"Gölyazı halkı olarak bu çalışmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gölümüz, tarihimiz ve köyümüzün güzellikleri artık tüm dünyaya ulaşıyor. Bu çalışma hem tanıtım hem de turizm açısından bizler için çok değerli bir adım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Canlı yayın bağlantısı

Gölyazı için, https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/turkey/marmara/nilufer/golyazi.html adresi üzerinden izlenebilen canlı yayın bağlantısına, ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin bölgenin tanıtımı için hazırladığı www.niluferde.com web sitesi üzerinden de erişilebiliyor.