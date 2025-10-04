Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, TATNEFT Grubu’na ait TN Maleik Petrokimya fabrikasında, maleik asidinin depolanacağı tankların testleri sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada, 63 yaşındaki Abdurrahman Kanber ile 58 yaşındaki Murat Fırtına hayatını kaybetti. Kanber’in daha önce Gölcük Tersanesi’nden emekli olduğu, her iki işçinin de Egdaş Elektrik firmasında usta olarak çalıştığı öğrenildi. Olayın, tankların testleri sırasında kaynak yaparken meydana geldiği ileri sürüldü. Patlama sonrası tanklarda büyük hasar oluştu. Ekipler uzun süre fabrikada inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.