Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim ile Dünya ve Ahiret Mutluluğunu Yaşamak' konulu panelde konuşan akademisyenler, gerçek huzurun zenginlik ve şöhrette değil, Kur'an-ı Kerim rehberliğinde yaşanan bir hayatta olduğunu vurguladı.

Sevgi Mutluluğun Anahtarıdır Federasyonu tarafından düzenlenen 'Mübarek Üç Aylara Özel: Kur'an-ı Kerim ile Dünya ve Ahiret Mutluluğunu Yaşamak' konulu panel vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Akademisyen ve yazarların katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim rehberliğinde huzurlu bir yaşamın şifreleri anlatıldı.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği panelde; İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kaya ile Fizik Yüksek Mühendisi, Mutasavvıf ve Yazar Dr. Abdulcabbar Boran konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, konuşmalarının ardından soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Maneviyat ve bilim aynı kürsüde buluştu

Panelde söz alan Doç. Dr. Murat Kaya, tefsir ilmi ışığında Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki dönüştürücü gücüne ve ahiret saadetine giden yoldaki rehberliğine dikkat çekti. Dr. Abdulcabbar Boran ise bilimsel perspektif ile tasavvufi derinliği harmanlayarak, içsel huzurun ve dünya mutluluğunun manevi temelleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

İçinde bulunulan mübarek üç ayların önemine vurgu yapılan konuşmalarda, Kur'an-ı Kerim ile kurulan bağın sadece ahiret için değil, dünyadaki sosyal ve bireysel yaşam için de tek kurtuluş reçetesi olduğu ifade edildi.

'Cennet demek sonsuz bir hayattır'

Programda konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kaya, 'Kur'an-ı Kerim, Cenabıhakk'ın bize gönderdiği en büyük nimet. İnsanoğlu, cennetten yeryüzüne gönderildiği zaman Cenabıhak, bir hidayet ve yol gösterici göndereceğini söylüyor ve ona tabi olan tekrar cennete döner. Tabi olmayan ise yolunu şaşırır. Kur'an-ı Kerim Cenabıhakk'ın bize gönderdiği, yol gösterici hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'i yaşamanın dışında bir mutluluk asla yok. Bazı insanlar başka yerlerde mutluluk arıyorlar ama bunun imkanı yok ve olmadığını denedikten sonra görüyorlar. Hem ayetler hem Peygamber Efendimizin (S.A.V.) pek çok hadis-i şerifleri var. Allah'ın emrettiği farzları yapmak, yasakladığı haramlardan kaçmak, bunları yaptığımızda özet olarak biz Cenabıhakk'ın rızasını kazanıp onun cennetine gideceğiz. Cennet dediğimizde basit bir piknik alanı değil; cennet demek sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz hayat ikiye ayrılıyor; cennet dediğimiz güzel hayat, tarifi imkansız güzel bir hayat, diğeri ise imansızların yaşayacağı sıkıntılı bir hayat, onun için baştan tedbir almak lazım' dedi.

'Bu panelin gayesi de Kur'an ayetleriyle insanoğlunun ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır'

Fizik Yüksek Mühendisi, Mutasavvıf ve Yazar Dr. Abdulcabbar Boran ise, 'İnsanlık tarihi boyunca her devirdeki tüm insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef; mutluluk, saadettir. Bu mutluluğa ulaşabilmek için mutlaka kılavuz rehber lazım. Kur'an-ı Kerim de tüm insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Bu panelin gayesi de Kur'an ayetleriyle insanoğlunun ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. Bir dilek sahibi olduğu zaman dünya saadetinin yüzde 51'i ahiret saadetinde ise 3 cenneti Allah bedava insanlara veriyor. Hangi sual sorulursa sorulsun cevabı Kur'an-ı Kerim'dedir' diye konuştu.

Boran, sözlerini şöyle noktaladı:

'Biz insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilmiyoruz. Biz insanlar konuşarak değil biraz da yaşayarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim önce öğrenilmesi lazım sonra yaşanması lazım, daha sonra ise öğretilmesi lazım. Günümüzde bakıyoruz Kur'an-ı Kerim unutulmuş. Kur'an-ı Kerim yaşanabilir mi? Evet kişinin Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilmesi için mutlaka tasavvuf standartlarında Allah'ın kendisi için gösterdiği mürşidine tabi olması lazım. Kişinin derdi kendi nefsi ama onu bilmiyor, ulaşmayı denemiyor. Böyle bir insan oruç tutsa ne olur? Sadece bir aylık açlık ve susuzluk. Kur'an-ı Kerim mezarda okunan bir kitap haline gelmiş, bu böyle devam etmeyecek hidayet çağındayız ve bu çağ mutlaka yaşanacak. İnsanlık bunu öğrendiği takdirde bu dünya herkese cennet olur. Çünkü Allah, bu gaye ile insanları yeryüzüne indirmiştir. 8 buçuk milyar insan dünyada yaşıyor herkes mutluluğu arıyor ama farklı yerlerde kimi zenginlik kimi makamda, kimi şan ve şöhrette arıyor. Mutluluk bunların hiçbirinde değil adres Kur'an-ı Kerimdir.'