Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğa tutkunlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi’ye davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kayseri ili, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, Öneri Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kayseri’nin her yönüyle turizm şehri olma yolunda ilerlediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ünü Kayseri’nin sınırlarını aşan muhteşem bir turizm merkezi haline gelen Hürmetçi’nin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Tüm doğaseverler, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen İncesu ve Hacılar ilçelerimiz sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi’ye bekliyoruz. Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan, yılkı atlarının özgürlüğe koştuğu bölgemiz, vazgeçilmez adresiniz olacak” diye konuştu.

Büyükkılıç, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken, Erciyes Dağı’nın eteğinde, 500’ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan turizmin merkezi Hürmetçi Sazlığı'nın daha çok turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmaların tüm hızıyla süreceğini ifade etti.