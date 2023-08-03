Türkiye’nin en büyük 5. Gölü konumundaki İznik Gölü’nün plajında belediyeye ait şezlongları yakarak sosyal medyada paylaşan 2 kız polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesinde aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 5. gölü konumunda olan İznik Gölü’nün plajında bulunan belediyeye ait şezlongu yakan bir grup genç, yaptıkları rezillikle kalmadı bir de sosyal medya hesaplarından şezlongu yaktıkları anlara ait görüntüleri paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince yakalanan E.B.S. ve Y.B.isimli iki kız gözaltına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şezlongları yakan 2 kız hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kızların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedilecekleri öğrenildi.