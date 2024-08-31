Kayserili hayırsever Necati Uçar’ın 15 farklı ilde düzenlediği kan bağışı projesi, Melikgazi Belediyesi ve Türk Kızılay öncülüğünde Kayseri’de gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kan bağışı çadırlarını ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kan bağışı yapan vatandaşları ziyaret ederek hayati önem taşıyan projenin önemine değindi.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmanın, kan bağışı ve kök hücre tedavisi için farkındalık oluşturmanın öneminden bahseden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Cumhuriyet Meydanı’nda, şehir merkezindeyiz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edecek önemli bir etkinlik bulunuyor. Sağ olsun hayırseverimiz Necati Uçar’ın destekleriyle Melikgazi Belediyemiz ve Türk Kızılay’ımızın öncülüğünde burada kan bağışı yapılıyor. Aynı zamanda kök hücre tedavisi için de birer tüp kan alınıyor. Kan bağışı ile birlikte kan ihtiyacı olan hastalara destek verilecek. Kök hücre tedavisi için alınan kan örnekleriyle de lösemi hastalarına destek verebilecek kişilerin teşhisi yapılmış olacak. Oyuncak sektöründe faaliyet göstermekte olup İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz, hayırseverimiz Necati Uçar bu önemli kampanyaya destek oluyor’’ dedi.

Melikgazi Belediyesi ile birlikte projeye destek veren Türk Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, ‘’Öncelikle Kayseri halkımıza teşekkür ediyorum. Her zaman Türk Kızılay’ın yanında yer aldı’’ dedi.

Başkan Palancıoğlu, uygulamanın 3 gün boyunca süreceğini belirterek kan vermek isteyen vatandaşların pazar akşamına kadar bağış yapabileceklerini belirtti.