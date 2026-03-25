Şirket, "Temas Gerilimlerinden Korunma Yöntemi Geliştirme Projesi" kapsamında, alçak gerilim sistemlerinde istenmeyen temasları önlemeye yönelik özel bir koruyucu boya geliştirdi. Proje kapsamında, elektrik hatlarında kullanılabilecek yalıtım özellikli nanokompozit kaplama malzemesi üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan bu çözümle, elektrik çarpması riskinin azaltılması ve enerji altyapılarında güvenliğin artırılması hedefleniyor.

"UEDAŞ, dağıtım sektöründe Ar-Ge ile bir ilke imza attı"

UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mehmet Koç proje detaylarını, "Dağıtım sektöründe Ar-Ge alanında bir ilke imza attık. Elektrik tesislerinde ‘temas gerilimi’ olarak adlandırılan istenmeyen durumlar meydana gelebiliyor. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla, EPDK ve TEDAŞ’ın da desteğiyle sektörümüzde öncü bir proje geliştirdik. Özellikle saha dağıtım kutuları ve aydınlatma direklerinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda uygulamaya başlıyoruz. Geliştirdiğimiz yalıtım malzemesi, nanoteknoloji ve özel kimyasal özelliklere sahiptir. Yaklaşık 2.000 volt seviyesine kadar dayanıklılık sağlayarak ekstra yalıtım sunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve yaşlandırma testlerini dikkate alarak, malzemenin ortalama kullanım ömrünün 10 yıl olduğunu öngörüyoruz" diye aktardı.

Ekstra yalıtım performansı

Proje kapsamında geliştirilen malzeme nanokompozit bir yapıdan oluşmaktadır. Bu yapı sayesinde kaplama malzemesinin elektriksel yalıtım özelliklerinin güçlendirilmesi ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.

Geliştirilen kaplama, elektrik hatlarının yüzeyine ince bir tabaka olarak uygulanarak yalıtım performansını artırmayı ve enerji sistemlerinin güvenliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, malzemenin hatlar üzerinde uygulanabilmesi için püskürtme temelli bir yöntem üzerinde de çalışmalar yürütülmektedir.

Kaplama malzemesi, TEDAŞ onaylı teknik şartnamelere uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Malzemenin elektriksel yalıtım performansı, dayanıklılığı, yapışma gücü ve çevresel etkilere karşı direnci standart deneylerle doğrulanmıştır.