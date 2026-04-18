Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücüyü polis sıkıştığı yerin kapı camından kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Endüstri Meslek Lisesi kavşağında meydana geldi. Sabri A. idaresindeki 34 GBJ 715 plakalı otomobile, Yılmaz D. yönetimindeki 10 GA 341 plakalı beton tanker çarptı. Maddi hasarla ucuz atlatılan kazada otomobil sürücüsü araç içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Polis memuru, yara almayan ama beton tankeri yüzünden kapısı açılmayan sürücünün yardımına koşarak araçta sıkışan Sabri A.'yı otomobilin kapı camından çıkardı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.