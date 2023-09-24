Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücü alkolden 6 ay ehliyetini kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Onur T. yönetimindeki 16 KDF 75 plakalı motosiklet, karşı istikametinden seyir halinde olan Eda U. yönetimindeki 16 KDC 34 plakalı otomobil Arzu sokağa dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Tarık D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü ilk kontrolde 2.04 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

#inegöl #inegölhaber #inegölsondakika