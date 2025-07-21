İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaklaşık 8 gün önce bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Naim Kuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik Naim’in ailesi, oğullarının organlarını bağışlayarak başka çocuklara umut oldu.

Olay, İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Cemil Meriç Mahallesi’nde meydana geldi. 2021 doğumlu Naim Kuru, yol kenarında otururken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanede 8 gün boyunca hayat mücadelesi veren çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı ailenin kararıyla küçük çocuğun kalp, karaciğer ve iki böbreği başka hastalara nakledilmek üzere bağışlandı.

"Benim dalımın meyvesi koptu"

Minik Naim’in babası Serhat Kuru, yaşadığı büyük acıyı, "Çocuğum kaldırımda oturuyordu. Arkamı döndüğümde, aracın altında kaldığını gördüm. Hastaneye gittiğimizde beyin kanaması geçiriyordu, hemen ameliyata alındı. Durumu çok kritikti, hayata dair bulguları neredeyse yoktu. Bugüne kadar eşimle birlikte organ bağışına sıcak bakmıyorduk ama Gaziantep’e gittikten sonra bir tanıdığımızın tavsiyesiyle ikna olduk. Ardından tekrar uçağa binip İstanbul’a geldim ve gerekli imzaları atarak çocuğumun organlarını bağışladık. Benim evladım 8 gün boyunca hastanede hayat mücadelesi verdi. Ama bu süreçte çarpan kişinin ailesinden kimse ne aradı ne de ziyarete geldi. Benim dalımdan bir meyve koptu. İnsan bir gelir, bir teselli eder" şeklinde konuştu.

Ailenin organ bağışı kararıyla birlikte 3 yaşındaki Naim’in kalp, karaciğer ve iki böbreği başka çocuklara nakledilmek üzere uygun alıcılara yönlendirildi. Küçük çocuğun cenazesi, memleketi Gaziantep’e götürülerek toprağa verilecek.