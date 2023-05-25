Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir ilinde uygulanan BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme) projesi dahilinde "Kazanım Değerlendirme" sınavı sonuçlarına göre il birincisi Gönen’den çıktı.

BİGEP projesi dahilinde Balıkesir il genelinde tüm Resmi/Özel Ortaokul (249 Ortaokul) 7. Sınıf ve il geneli 10 bin 422 öğrencinin katılımına yönelik 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılan liselere giriş sınavına hazırlık "Kazanım Değerlendirme" sınavı sonuçlarına göre il birincisi Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu 7/D sınıfı öğrencisi İbrahim Bahadır Kılıç il birincisi oldu. Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu Müdürü Mesut Uça tarafından öğrenciye ödül verildi.