Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesi, Karadeniz kültürünün en renkli motiflerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen ve bu yıl büyük bir coşkuyla 20'nci kez kapılarını açacak olan Yayla Şenliği için geri sayım başladı. Haziran ayının son haftasında geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi planlanan şenlikte, Karadeniz'in köklü gelenekleri ile Körfez bölgesinin kültürel zenginliği bir araya gelecek. Horondan kemençeye, yöresel lezzetlerden halk oyunlarına kadar birçok etkinliğin yer alacağı organizasyon, bölgede tam bir şölen havası estirecek.

'Amacımız kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde olmak'

Düzenlenecek dev organizasyon hakkında heyecan verici detayları paylaşan Kadıköy Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, şenliğin temel misyonunun kültürel entegrasyon ve kardeşlik bağı olduğunu vurguladı. Başkan Aslan, 'Bu sene Haziran'ın 28'inde 20.sini düzenleyeceğimiz yayla şenliğimiz var. Çok renkli bir organizasyon olacağına yürekten inanıyorum. Bizim bu şenliği yapmaktaki asıl amacımız; Karadeniz'imizin köklü örf ve adetlerini, eşsiz kültürümüzü buralarda, bu topraklarda yaşayan yerli insanlarla, Romanıyla, Yörüğüyle pekiştirmek, tam bir birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Kardeşçe, aynı coğrafyanın üstünde ortak değerleri paylaşarak yaşamayı yansıtmaktır bizim en büyük amacımız' dedi.

'Horonumuzla, kemençemizle bu şenliğin tadını çıkaracağız'

Şenliğin gerçekleştirileceği lokasyonları ve içerikleri de aktaran Başkan Aslan, etkinliğin nesiller boyu aktarılacağını belirtti. Aslan, 'Horonumuzla, kemençemizle, yöresel ürünlerimizle ve Karadeniz'in o eşsiz yöresel yemekleriyle bu şenliğin tadını hep birlikte çıkaracağız. Büyük heyecanla beklenen Yayla Şenliğimiz Hanlar bölgesinde ve Kumluca bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu gelenek gelecek sene de, bir sonraki sene de üstüne koyarak devam edecek. Her zaman daha fazla renk katarak, birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Herkesi, bütün Körfez halkını şenliğimize, yayla şenliğimize bekliyoruz. Sizleri oraya gönülden, gerçekten canıgönülden davet ediyorum' diyerek tüm bölge sakinlerine açık çağrıda bulundu.