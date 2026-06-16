Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehir estetiğini güçlendirmeye yönelik sanatsal çalışmalarına hız verdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ressamlar ve boya ekibi, şehre estetik bir kimlik kazandırmak için kolları sıvadı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, son bir haftada şehrin üç farklı noktasında hayranlık uyandıran dönüşümlere imza attı.

Çalışmalar kapsamında Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan BURBAK duvarları, Bursa'da iz bırakan usta sanatçıların portreleriyle vefa niteliğinde bir sanat alanına dönüştürüldü. Gemlik Sahil Projesi kapsamındaki trafo da bölgenin ruhunu yansıtan tematik ve sanatsal figürlerle renklendirilerek estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Atatepe Sosyal Tesisleri'nde yer alan trafo ve çevre duvarları da doğayla uyumlu resim uygulamalarıyla yenilenerek daha estetik bir görünüme büründü.