Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarda durumlarından şüphelenilen 7 kişi durdurularak arandı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA