Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede plan ve program dahilinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Kazımpaşa Caddesi’nde devam ediyor. Adapazarı ile Serdivan ilçelerinin bağlantısı olan arterde çalışmalar özenle yürütülüyor. YOLBAK ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 4 bin 500 metrelik güzergâh, 7 bin 500 ton sıcak asfalt ile buluşacak. Çalışmaların tamamlanması ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü Kazımpaşa Caddesi’nde yolculuklar hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilecek.