“Şifalı Gıdalar Ansiklopedisi” ne göre, İngiliz kimyagerleri ilk kez 19. yüzyılda şarkıcılara keçiboynuzunun kabuklarını satmışlar. Şarkıcılar çiğnedikleri keçiboynuzunun ses tellerinin sağlığını koruduğunu, boğazlarını yumuşattığını ve rahatsız olduklarında iyileşmelerine yardımcı olduğunu fark ettiler.

Günümüzde keçiboynuzunu aşağıdaki şekillerde satın alabilmeniz mümkün:

Pudra (toz halinde)

Küçük parçalar halinde

Şurup olarak

Ayıklanmış olarak (ekstre)

Diyet hapları şeklinde

Keçiboynuzunun kabuklarını ve kapsüllerini taze veya kurutulmuş olarak da tüketebilirsiniz. Beslenme menüsüne keçiboynuzu ekleyenler, kilo kaybı ve mide ile ilgili yaşadıkları sorunlarda keçiboynuzunun çok faydasını gördüklerini ve rahatsızlıklarının gözle görülür şekilde azaldığını fark ettiler.

Keçiboynuzu Nereden Geliyor?

Keçiboynuzu faydaları nedeniyle günümüzde Hindistan’dan Avustralya’ya kadar tüm dünyada yetiştirilse de bu meyveyi ilk yetiştiren insanlar Eski Yunanlılardı.

Size biraz garip gelebilir ancak her keçiboynuzu ağacının bir cinsiyeti vardır. Bu yüzden keçiboynuzu baklalarının (meyve) üretilmesi için bir erkek ve bir dişi olmak üzere en az iki ağacını olması gerekir. Tek bir erkek ağaç, 20 dişi ağacın tozlaşmasını sağlayabilir. Bir keçiboynuzu ağacı ilk baklasını, tozlaştıktan 6 veya 7 yıl sonra ancak üretebilir.

Dişi bir keçiboynuzu ağacı döllendikten sonra, kahverengi kabuklu ve küçük tohumlarla dolu yüzlerce kilo koyu kahverengi bakla üretir. Kabukların her biri yaklaşık olarak yarım veya bir ayak uzunluğunda ve bir inç genişliğindedir. Bu ağacı yetiştirenler meyveleri sonbahar aylarında hasat ederler.

Keçiboynuzu Nasıl Kullanılır?

Şekerleme, çikolatalı milkshake ve kek gibi en çok hoşunuza giden tatlı lezzetleri tüketirken keçiboynuzunun tadını çıkarabilirsiniz. Keçiboynuzu için en yaygın kullanım alanı gıda sektörüdür. Keçiboynuzunun tadı çikolatanın tadını andırdığı için çikolataya alternatif olarak tüketilebilir.

Keçiboynuzu doğal olarak tatlı olduğu için canınız şekerleme çektiğinde bu ihtiyacınızı kolaylıkla giderir. Keçiboynuzunun sizin için yeterince tatlı olmadığını düşünecek olursanız, yanına Stevia (şeker otu) gibi doğal bir şekeri eklemeyi deneyebilirsiniz.

Keçiboynuzunu yemek pişirirken veya kek yaparken de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız karışımın veya yemeğin içine normalde kullandığınız çikolatanın yerine aynı miktarda keçiboynuzu çipi ilave edebilirsiniz.

Eğer laktoz intoleransı rahatsızlığınız var veya et yememeyi tercih eden bir vegan iseniz, keçiboynuzu sizin için süt içermeyen harika bir alternatif olabilir. Ayrıca dondurulmuş keçiboynuzu şekerlemeleri, keçiboynuzu shakelerini içeren vegan tariflerini kısa bir araştırma yaparak rahatlıkla bulabilirsiniz.

Keçiboynuzunun Faydaları

Birçok insan çikolata ile keçiboynuzunu benzer lezzetleri içermesi sebebi ile karşılaştırabilirler. Ancak, keçiboynuzu çikolatadan çok daha sağlıklıdır. İsterseniz çikolata ve keçiboynuzunun küçük bir karşılaştırmasını yapalım.

Keçiboynuzu faydaları şunlardır:

İçeriğinde çok lif vardır

Antioksidan içerir

Düşük miktarda yağ ve şeker barındırır

Kafein yoktur

Glüten yoktur

Keçiboynuzu Kakaoya kıyasla iki kat kalsiyum içerir.

Migren tetikleyici bileşikler içermez

Kafein ve yağ içermez Kakao Vücudun oksalik asit içerir

Bazı insanlarda migreni tetikleyebilir

Yüksek oranda sodyum ve yağ içerir.

Bununla birlikte keçiboynuzu mükemmel bir vitamin ve mineral deposudur. Keçiboynuzunun içerdiği vitaminler şunlardır:

A vitamini

B-2 vitamini

B-3 vitamini

B-6 vitamini

Keçiboynuzunun içerdiği mineraller şunlardır:

Bakır

Kalsiyum

Manganez

Potasyum

Magnezyum

Çinko

Selenyum

Keçiboynuzu ayrıca lif, pektin ve protein bakımından da yüksek bir besi kaynağıdır.

Keçiboynuzu Tozu

Keçiboynuzu tozu faydaları bakımından geride kalmamaktadır.

Şekersiz keçiboynuzu cipsleri 2 çorba kaşığı porsiyon başına yaklaşık 70 kalori içerir. Ayrıca bu 2 çorba kaşığı porsiyonda vücut için yararlı şu mineraller vardır:

3,5 gram (g) yağ

7 g şeker

50 g sodyum

8 g karbonhidrat

2 g lif

2 g protein

Önerilen günlük kalsiyum alımının yüzde 8’i

Keçiboynuzu Zamkı

Keçiboynuzu pek çok cilt bakım ürününde ve ilaçlarda bulunur. Bu ürünler genellikle keçiboynuzu zamkının bilimsel adı olan C. siliqua olarak etiketlenmektedir. Bu ürünlerin % 35’lik kısmını oluşturan bu zamk keçiboynuzu tohumlarından elde edilir.

Keçiboynuzu zamkı kozmetik ürünlerde çoğunlukla aşağıdaki şekillerde kullanılır:

Yapıştırıcı veya bağlayıcı madde

Sıvılar için bir dengeleyici

Koku, parfüm

Kıvam arttırıcı

Birçok şirket, gıdaların kıvamını arttırmak için keçiboynuzu kullanır. Keçiboynuzu zamkını unlu mamuller, salata sosları ve et ürünleri gibi birçok işlenmiş gıdada yaygın olarak bulabilirsiniz.

Diğer Kullanım Alanları

Bahçe veya çevre düzenleyiciler, arazi bakımı için keçiboynuzu ağaçlarını kullanabilirler. Keçiboynuzu ağaçları kuraklığa dayanıklı ve tuz toleransları yüksek olduğu için kayalık ve kurak topraklarda rahatlıkla yetiştirilebilirler. Ayrıca sahip oldukları parlak yeşil yapraklar alevlere dayanıklıdır. Bu yüzden keçiboynuzu ağaçları büyük bir yangın meydana geldiğinde yangının diğer taraflara sıçramaması için bariyer oluştururlar. Bunun yanında, keçiboynuzu baklalarını hayvanlarınızı beslemek için de tereddüt etmeden kullanabilirsiniz.

Keçiboynuzu Nasıl Tüketilmeli?

Beslenme planınıza keçiboynuzu eklemenizin sağlığınız açısından size birçok yararı vardır. Keçiboynuzunun doğal içeriği lif oranı bakımından oldukça yüksektir. Bunun yanında kafein içermediği için yüksek tansiyon problemi olan insanlar için oldukça idealdir. İçeriğindeki şeker ve yağ oranının düşük olması da, kilo vermek isteyen insanlar için çikolata ikamesi ve harika bir besin ilavesi oluşturur. Son olarak, keçiboynuzunun A ve B-2 vitaminleri bakımından oldukça zengin olması da göz sağlığınız için faydalıdır.

Keçiboynuzu beslenme menünüze eklemeniz veya alternatif besin olarak kullanmanız aşağıdaki sağlık problemleri ile başa çıkmanızda yardımcı olabilir:

Kolesterolünüzü düşürür

Kalp hastalığı riskini azaltır

Mide sorunlarını hafifletir

İshalinizi tedavi eder

Keçiboynuzu kakao gibi, kalp hastalığı riskini azaltan antioksidanlar olarak bilenen polifenoller içerir. Araştırmalar, beslenmenizde keçiboynuzu gibi polifenol bakımından zengin gıdaları bolca almanızın yüksek kolesterolü azaltmanıza yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Sindirim Sorunlarınız için Keçiboynuzu Tüketin

Sindirim ile ilgili problemleriniz varsa keçiboynuzu tüketmeyi ciddi ciddi düşünebilirsiniz. Ağacın yapısında bulunan diyet bileşikleri olan keçiboynuzu tanenleri, normal bitki tanenlerinden çok farklıdır. Sıradan bitki tanenleri suda çözüldüğü için sindirimi önler, ancak keçiboynuzu tanenleri suda çözülmez. Aksine, sindirim sistemi üzerinde kuruma etkisi yaratır. Bu durum, vücudunuzdaki toksinlerin üstesinden gelmenize ve bağırsaklarınızda zararlı bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olur.

Bununla beraber keçiboynuzu içindeki doğal şekerler yaptığınız sıvı dışkıyı kalınlaştırmaya yardımcı olur. Araştırmalar, keçiboynuzu suyunun küçük çocuklar ve yetişkinlerde ishali tedavi etmenin güvenli ve etkili bir yolu olabileceğini göstermektedir. Ancak her hâlükârda keçiboynuzu takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Keçiboynuzu Yan Etkileri

Keçiboynuzu düşük risk içeren yiyecekler kategorisinde yer almaktadır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) keçiboynuzunu gıda, ilaç ve kozmetikte kullanılmak üzere onaylamıştır.

Her ne kadar keçiboynuzu alerjilerine nedir olarak rastlansa da, İspanya’dan yapılan bir çalışmada fındık ve baklagil alerjisi olan kişilerin keçiboynuzu zamkına da alerjik reaksiyonlar gösterebileceği tespit edildi. Bu reaksiyonlar arasında vücutta döküntülerin oluşması, astım ve saman nezlesi gibi geçici süreli rahatsızlıklar vardı.

Ancak aynı çalışma, özellikle yer fıstığına alerjisi olan kişilerin pişmiş keçiboynuzu tohumları ve keçiboynuzu zamkı yediklerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını da ortaya çıkardı.

Bununla birlikte keçiboynuzu diyet takviyeleri, FDA kriterlerini tam olarak karşılamamaktadır. Çok fazla keçiboynuzu tüketmek ise, özellikle hamile kadınlar için güvenli olmayabilir. Ayrıca aşırı keçiboynuzu tüketimi istenmeyen kilo kaybına veya kan şekeri ve insülin seviyelerinde azalmaya sebep olabilir.

ÖZET

Eğer vücudunuzda özellikle glüten intoleransı gibi sindirim veya beslenme sorunları varsa keçiboynuzu çikolataya mükemmel bir alternatif olabilir. Çikolataya nasıl kullanıyorsanız keçiboynuzunu da toz veya ufalanmış olarak hemen hemen tüm tariflerinizde aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hem de, en sevdiğiniz lezzetlerin tadını daha az kalori, daha az yağ ve şeker ile birlikte çıkarabilirsiniz. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), keçiboynuzunun hem tüketim maddesi hem de gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılmasına onay verdi. Keçiboynuzunu, uzmanlık gerektiren pek çok alanda kullanılmak üzere toz ya da cips halinde bulabilir ya da sağlık gıda mağazasından satın alabilirsiniz. Ayrıca çoğu eczanelerde keçiboynuzu takviyesi olarak da bulabilirsiniz. Birçok besinde olduğu gibi keçiboynuzu da alerjik reaksiyona sebebiyet verebilir ancak bu son derece nadir rastlanılan bir olaydır.