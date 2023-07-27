Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'ya özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Keles kirazı için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınarak değeri 30'a çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım A.Ş. iş birliğiyle önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, kaliteli tohumluk temininden yüksek verimli hayvan ırklarının çiftçilere dağıtılmasına, üretim kalitesinin artırılmasından ürünlerin uluslararası pazarlara açılmasına kadar birçok alanda gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerinin markalaşmasına özel bir önem veriyor ve daha önce BlackBursa markasıyla siyah inciri tescillemişti. Şimdi ise sırasıyla Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı için coğrafi işaret alma çalışmalarını başlatmış ve bu süreç sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Keles Kirazı'na Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan çalışmaların sonucunda Keles Kirazı'nın coğrafi işaret tescilini Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'e teslim etti.

Başkan Aktaş, Bursa'nın tarımsal alanda marka değerini yükseltme çabalarını vurgulayarak geçtiğimiz yıl Yenişehir biberi için de coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını belirtti. Ayrıca, Bursa kestanesiyle ilgili sürecin de son aşamada olduğunu ve diğer ürünlerin de dünya literatürüne girmesi adına tescillerin önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 30'a ulaşmış durumda. Bu tesciller, ürünlerin markalaşmasını, dünya çapında tanınmasını, kalitelerinin yükseltilmesini ve uluslararası pazarlarda yer almasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, Santa Maria armudu, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Keles kirazı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, Yenişehir biberi, İnegöl Cerrah kuru fasulyesi, İnegöl Köfte, İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası, İznik Derbent dokuması, İznik Müşküle Üzümü ve İznik Çinisi bulunuyor.