Bursa’da sonucu merak edilen Keles’te ki seçim yarışından galip çıkan AK Parti adayı Ali Doğru oldu. İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeyken siyasete girme kararı alan Ali Doğru, İYİ Parti adayı İsmail Yeni ile sandıktan 1. çıkma mücadelesi verdi.

Sandıkların yüzde 87,50’si açılırken, AK Parti adayı Ali Doğru kesin olmayan sonuçlar sonunda aldığı %47,86’lık oyla Keles’in yeni Belediye Başkanı oldu. İYİ Parti adayı İsmail Yeni ise %40 oyda kaldı.

Kesin sonuçların YSK tarafından açıklanması bekleniyor.