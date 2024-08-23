Son dönemlerin konuşulan sanatçılarından Kemal Köstence, yeni yaz şarkısı "Öpücük" isimli şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Hareketli bir şarkı yazın tarzını belirleyen klip kıyafetleri ile klibe ayrı bir renk katan Kemal Köstence, müzik listelerinde trendleri bende zorlayacağım diyor. Şarkının sözü ve müziği kendisine ait olan başarılı sanatçının şarkısının düzenlemesini Ercüment Atılcan, Mix Masteringini Candar Köker , Gitarlarının çalmasını Selahattin Güzelel yaparken Klip Yönetmenliğini Ali Rıza Karahasanoğlu yaparken Oyunculuğu Çağla Beğüm Kılıç yaptı.Kemal Köstence, " Klibini sevenlerine emanet ettiğini onlar sayesinde zirveye çıkacağını" belirtti.

Kaynak: igf