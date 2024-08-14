SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, iyi huylu primer kemik tümörlerinin (Kemik kaynaklı tümörler) geneli tesadüfen saptığını belirterek, “Tüm kötü huylu tümörlerde olduğu gibi primer kemik tümörlerinde de erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Primer kemik tümörlerinin, kemik orijininden yani kemik kökeninden başlayan tümörler olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, iyi huylu (Benign) ve kötü huylu (Malign) olmak üzere iki şekilde görüldüğünü söyledi.

Kemik kaynaklı tümörlerin geneli tesadüfen tespit edildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Savaş, “Primer kemik tümörlerinin en fazla iyi huylu olanları görülmektedir. Kötü huylu olanları ise ağrısız ve hızlı büyüyen kitle ile karşımıza çıkmakta kimi zaman hasta ağrı ve hassasiyetle bize müracaat etmektedir” şeklinde konuştu.

Tanı yöntemleri

Tanı yöntemleri konusunda bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Savaş, en sık kullanılan yöntemin düz radyografi röntgeni sonrasında ise BT (Bilgisayarlı tomografi) ve MR (Manyetik rezonans) görüntüleme ile tanı konduğunu ifade etti.

Kötü huylu tümörlerin gidişatını belirlemek ve metastaz denilen yayılımını görmek amacıyla Pet-CT kullanıldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, kesin tanının ise kemikten ya da yumuşak dokudan alınan biyopsi ile konulduğunu belirtti.

Tedavi yöntemleri

İyi huylu tümörlerin genellikle takip edildiğini, bazılarında ise kırılma riski olduğu için farklı cerrahi tedavi yöntemleri uygulandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Savaş, primer kemik tümörlerinin tedavisi konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

“Kötü huylu tümörlerin tamamının cerrahi yolla çıkartılması gerekmektedir. Aynı zamanda kötü huylu tümörlerde radyoterapi ya da kemoterapi dediğimiz ajanlar da kullanılmaktadırlar."