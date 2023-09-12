Kemoterapi, kanserle karşılaşan hastalarda öncelikle genellikle yapılan cerrahi tedavinin ardından ek olarak veya metastaz ortaya çıkan hastalarda tedavi edici olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Biz genellikle damar yolundan bu tedavi yöntemini uyguluyoruz. Seruma katılarak ilaçlar veriyoruz. Bazen 2 veya 3 tane ilacı bir arada verebiliyoruz. Daha az oranda da ağız yoluyla verdiğimiz ilaçlar vardır. Bugün için kemoterapi ilaçları ve hedefe yönelik tedaviler diyebileceğimiz bir başka grup ilaç daha vardır. Bu geniş bir konu ama kanser tedavisi bu ilaçlarla çok büyük bir ilerleme kaydetti ve çok başarılı sonuçlar alınan hastalarımız vardır. Bu ilaçların yan etkileri olabiliyor. Bu yan etkiler de artık eskisi kadar korkulacak etkiler değildir. Örneğin, hastalarımızı en çok korktuğu bulantı kusmadır. Bugün için problem olmaktan çıktı. Kemoterapi sonrasında halsizlik, iştahsızlık gibi bir takım yan etkiler birkaç gün devam edebiliyor. Hastalarımızın bu geçici dönemleri çok rahatlıkla atlattığını görüyoruz. Bazı ilaçlara bağlı olarak sinirler etkilenebiliyor. Bazı ilaçlara bağlı olarak kemik iliği dediğimiz kan hücrelerinin yapıldığı depo etkilenebiliyor. Biz bu yan etkileri elimizden geldiği kadar ve bugünkü bilgimiz dahilinde önlüyoruz. Hastalarımızın kemoterapi aldıkları dönemi, yaşam kalitelerini bozmadan sürdürmelerini sağlamaya çalışıyoruz.