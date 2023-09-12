Güçlü nikotin barındırması ile insan hayatına zehir gibi giren ve hayatımıza girdikten sonra çıkması oldukça zor olan sigaranın birçok hastalıkta başrol oynadığını zaten bilmekteyiz. Fakat bu hastalıklar içinde bir hastalık var ki o da osteoporoz yani halk arasında bilinen ismi ile kemik erimesi olmaktadır. Kemik erimesinin kişi üzerinde olan etkileri bilinmektedir. Kişiye ne derecede rahatsızlığı olduğu hayat kalitesinde hızlı düşüşün yaşanması bilinen en büyük etkilerdendir. Sigaradan dolayı bu hastalığın belirginleşmesi daha sık görülmektedir. Sigara bilindiği gibi başlı başına hastalık sebebi olmaktadır. Birçok insanın küçük yaşlarda bir heves ile başladığı sigaranın ilerleyen yaşlarda kişiye telafisi zor olan bazen de telafisi mümkün olmayan hastalıklara yol açtığı bilinmektedir.

ÖZELLİKLE KADINLAR İÇİN DAHA BELİRGİN

Kadınlarda sigara içme oranı her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle kadın içicilerin en sık rastladığı hastalıklardan olan kemik erimesi (OSTEOPOROZ) kadınların korkulu rüyası haline gelmektedir. Yazımızda da dediğimiz gibi sigara her türlü hastalığa yol açabilecek en tehlikeli bağımlılıkların başında gelmektedir. Tehlikeli olması bırakılmasının çok zor olmasındandır. Sigara tiryakilerinin uzun yıllar bağımlı olması hastalıkların insan vücudunda daha rahat yayılmasına neden olmaktadır. Kadınların kemik yapısının erkeklerin kemik yapısına oranla daha hassas olması osteoporoz yani kemik erimesi hastalığına çok daha kolay ve daha sık rastlanmasına neden olmaktadır.

HASTALIKTAN KURTULMANIN ETKİLİ YOLLARI.

Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığından sadece ilaç alarak kurtulmak, sadece D vitamini alarak kurtulmak aslında çok zor olmaktadır. Bilindiği gibi kemik erimesinin nedeni demir eksikliği olmaktadır. Eczanelerde reçetesiz satılabilen D vitamini alarak hastalıktan kurtulamayabiliriz. Bir doktor desteği almak en doğru tercih olacaktır. Ayrıca hastalıktan kurtulmak için veya bu hastalığa yakalanmamak için sağlıklı yaşam, düzenli spor yapmak, dengeli beslenmek saatli uyumak bizi eğer hasta isek hastalıktan kurtaracak, eğer hasta değilsek daha kaliteli, daha sağlıklı yaşamamıza neden olacaktır. Düzenli spor yapmak sağlıksız alışkanlıklardan kurtulmak ki en başta sigara alışkanlığı gelmektedir, kemik erimesi hastalığına yakalanmama riskini çok daha azaltacaktır. Kemik yapısı insan omurgasını oluşturmaktadır. İnsan omurgası da kişiyi ayakta tutan sistem olmaktadır. Kişi ayakta olduğu sürece yaşam kalitesi iyi durumda olacaktır. Bu hastalığı sadece sigara kullanımına bağlamak tabi ki de doğru değildir. Sigara bağımlılığından başka olarak özellikle hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmeden dolayı oluşan aşırı kilo bile osteoporoz ( kemik erimesi) hastalığını tetiklemektedir. Unutmayalım ki kolayca vücudumuza yayılan kemik erimesi hastalığından kurtulmak çok zor olmaktadır. Hatta bazı insanlar için imkânsız bile olabilmektedir. Özellikle ileri yaşlarda daha sık görülen bu hastalıktan yaşımızdan dolayı kurtulmak çok güç olacaktır.