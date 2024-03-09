Sağlık Sponsorluğunu yapmış olduğumuz Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımıkendi günlerinde hasta ve yakınlarını ziyaret ederek onlara moral oldu.

Nilüferbelediyespor Kadın Voleybol Takımı, anlamlı ziyaretleriyle büyük alkış aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelen sporcular, kendi günlerinde Medicana Bursa Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret etti. Onlara hediye takdim eden sporcular, onlara moral vermelerinin kendilerine en güzel hediye olduğunu dile getirdi.

Hasta ve yakınları ise sporcularla bol bol fotoğraf çektirirken, kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr.Remzi Karşı, Medicana Bursa Hastanesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek veren bir markayız. Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi’nde mücadele eden Nilüferbelediyespor Voleybol’un kadın oyuncuları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.İlham veren eserleri, sevgileri, bakış açıları ve başarılarıyla dünyaya güzellik katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” dedi.