İnegöl'de engelliler için faaliyet gösteren tüm kamu ve özel eğitim, rehabilitasyon, bakım hizmeti veren kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda, irtibat halinde olup, güçleri birleştirmek, ortak hareket etmek konusunda fikir birliği oluştu.

Tüm kurum temsilcilerinin çalışmaları ve önerilerini aktardığı konuşmalarından sonra konuşan kent konseyi başkanı Bülent Temelli kendilerine fedakarca vermiş oldukları bu çok özel ve değerli hizmetlerinden, ayrıca katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Temelli, “Engelli meclisimiz için olduğu gibi diğer tüm meclislerimiz ve çalışma gruplarımız için hemşehrilerimizin katılım ve desteklerini bekliyoruz. Bu konuda gerek bizzat binamıza gelerek gerekse web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirler” diyerek her zamanki duyurusunu yaparak sözlerini tamamladı.