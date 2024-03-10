Kent Meydanı Pazar pazaryerinde harçlığını çıkarmak için satmaya getirdiği Kelebek Cinsi güvercin bir anda elinden kaçtı.

Şehrin göbeğinde arkadaşları ile güvercinini yakalamaya çalışan gencin yem vererek yakalama çabası sonuç vermedi.

Pazaryerinde kuş satan esnafların desteği ile farklı bir güvercin getirildi. Ancak Kelebek cinsi güvercin etraftaki kalabalıktan ürkünce sahibi Emirhan Bayer'e gelmek istemedi.

Uzun uğraşlar sonuç vermeyince korkan güvercin havalanarak bölgeden uzaklaştı.

Gazetemize konuşan güvercin sahibi Emirhan Bayer , "Güvercinimi satmak için pazara getirmiştim.Arjadaşlarım elim severken bir anda kaçtı. 150 TL'ye satıp harçlık yapacaktım. " diye konuştu.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ