İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ressamları kentin sokaklarını hem renklendiriyor hem de usta şairlerin şiirlerini duvarlara yazıyor.

İzmit Belediyesi, kentin sokaklarını şiirlerle, resimlerle donatmaya devam ediyor. Kentin merkezi Rauf Orbay ve Cebesoy Sokak’ta usta şairlerin şiirlerini çiçekliklere yazan İzmit Belediyesi, duvarları da resimlerle süslüyor. Bu çerçevede kültür ve sosyal işler müdürlüğünün yetenekli ressamları sokakları renklendirmeye devam ediyor. Sokakları beton görüntüden kurtarıp cıvıl cıvıl bir hava katan İzmit Belediyesi, bu çalışmasıyla vatandaşlardan da tam not aldı.