Genel olarak kepçe kulak dediğimiz şey aslında birkaç tane sorunun birleşmesinden olabiliyor ya da sorunlardan birinin ortaya çıkmasıyla oluyor. Bunlar nedir? Kepçe kulak, kulağın kafaya göre açısının biraz daha açık durması, biraz daha önden belirgin olarak görünmesine neden olan deformitenin adıdır. Bunun bir tane nedeni yoktur. Nedenlerinden birincisi, kulağın çukur kısmı yani kaşık gibi duran çukur kısmının çok büyük ve dışarı dönük olması, ikincisi kulak kepçesinin katlantısının olmayıp onun daha açık görünmesi, üçüncüsü ise bütün kulağın çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Açısı normal gibi görünse de çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Her biri için ayrı bir basamak ameliyatın içinde söz konusudur. Kulağın çukuru çok büyükse o çukurun daha küçük hale getirilmesi veya kaydırılarak kafaya biraz daha yaklaştırılması, kulak kepçesi eğer çok düz ve çok açıyla önden görünüyorsa oraya bir katlantı oluşturarak onu arkaya doğru yaslayacak belki bir dikiş, belki kıkırdağa yapılacak bir takım başka işlemlerle onu kafaya yaklaştırmak gibi olabilir. Üçüncüsü olan kulağın tüm olarak çok büyük olması halinde ise çok sınırlı durumlarda kulak kepçesinin biraz da küçültülmesini ele alan basamaklar birleştirip kepçe kulağın çözümü için kullanabiliyoruz.