Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin hamleleriyle tamamen yıkılırken kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan ve ilk temasın kurulduğu kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Seyran sokakta meydana geldi. İddiaya göre, depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin hamleleriyle tamamen yıkıldı. Yıkımı yapan kepçe ve operatörü ise enkaz altına kaldı.