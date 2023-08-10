4 yılda 5 damızlık üretim tesisi kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut’ta 85 üreticiye 585 küçükbaş hayvan desteğinde bulundu. Başkan Yılmaz, “İddia ediyorum; Balıkesir, Türkiye’nin en güçlü tarım şehri. Biz buna öncülük etmek için belediye başkanı olduk ve çok güzel neticeler almaya başladık. Almaya da devam edeceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretle tescilli Balıkesir Kuzusu üretimini yaygınlaştırmak ve küçük aile işletmelerinin elinde güçlü bir marka haline getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2019’dan bu yana tarım ve hayvancılıkta verdiği desteklerle şehrin ekonomisini güçlendiren, üretimi artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kepsut İlçesi’nde 85 üreticiye 585 küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı yaptı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir’in üreticilere desteğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Damızlık tesisinde üretildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi’nin birlikte kurduğu Damızlık Üretim Tesisinden seçilen ve Halk Elinde Islah Projesinde yer alan elit sürülerden alınan 500 dişi, 50 erkek damızlık küçükbaş hayvan; yüzde 75 hibeyle 10’ar dişi, birer erkek damızlık olmak üzere 50 üreticiye dağıtıldı. Bunun yanı sıra yine Damızlık Üretim Tesisinde yetiştirilen 35 damızlık koç, kurayla belirlenen 35 yetiştiriciye yüzde 100 hibeli olarak teslim edildi. Hedef; küçükbaşta verimliliği arttırmak, kan değişimini sağlamak ve küçük aile işletmelerine katkı sağlamak.

Güzel neticeler alıyoruz

Şehir ve ülke ekonomisine alın teri ve emekleri ile katkı sunan üreticilere daima destek olacaklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Yapılan işi teşvik ederek çok güzel bir şey yapıyoruz. Bugün Türkiye’ye örnek olacak 5 tane Damızlık Üretim Tesisimiz var. Artık bunlardan yüksek verim alır hale geldik. Balıkesir, çok güçlü bir tarım şehri. İddia ediyorum; Türkiye’nin en güçlü şehri. Biz buna öncülük etmek için belediye başkanı olduk. Ve çok güzel neticeler almaya başladık” dedi.

Balıkesir, iddiasını sürdürecek

Üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve şehrin bereketli topraklarında yetişen ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, şehirde bir uyum yakaladıklarını ifade ederek “Balıkesir, Türkiye’nin en güzel kuzusunu yetiştirme iddiasını hep sürdürecek” açıklamasında bulundu.

Balıkesir’in zenginliği başka yerde yok

2019’dan bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile kırsalın kalkınmasına yönelik istişareler yaptıklarını belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Bu konuda artık önemli bir mesafe kaydettik. Tarım artık geleceğin sektörü oldu. Önümüzdeki dönemde tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz daha güzel kazançlar elde edecek. Balıkesir’in tarımsal ve hayvansal zenginliği hiçbir yerde yok. Bize düşen şey artık helva yapmak” dedi.

Berekete, bereket katacak

Devletin, merkezi yönetimiyle ve yerel yönetimleriyle her zaman üreticinin yanında ve emrinde olduğunu belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “Ben de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailede yetişmiş bir kardeşinizim. Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’in en bereketli yerlerinden biri Kepsut. Bugün dağıttığımız damızlıklar ilçemizin bereketine bereket katacak inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul’a birlikte yaptıkları bu proje için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Tesis, bin anaç koyuna erişti

Projenin sosyal bir proje olduğunu vurgulayan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise “Bunun mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz. Başkanımızın liderliğinde ilk kez Kepsut’ta biz başlattık bu projeyi. Şuanda bin tane anaç koyuna eriştik ve Damızlık Üretim Tesisini her gün biraz daha büyüterek devam ediyoruz. Projenin başarıya ulaşması için mücadele veren Başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve üreticiler katıldı.