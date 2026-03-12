Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nce geliştirilen "Yapay Zeka Destekli Öğrenci Başarı Analizi Sistemi", eğitimde veri temelli yeni bir yaklaşımı hayata geçiriyor. Yükseköğretim Kurulu’nun "2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" vizyonu doğrultusunda geliştirilen sistem sayesinde öğrencilerin derslerde kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinlikler yapay zeka tarafından analiz ediliyor. Ders süreçlerinden ölçme ve değerlendirmeye kadar birçok aşamayı kapsayan sistem, öğrencilerin gelişimini adım adım izlerken akademisyenlere de öğrencilerin eksik kaldığı alanları göstererek eğitim planlamasında yol gösteriyor.

"Öğrencilerin aktif öğrenmesini tetikliyor"

Yapay zeka destekli sistemin öğrencilerin derse katılımını artırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Suna Uysal Yalçın, "Öğrenci Başarı Analiz Sistemi aslında öğrencilerin hem etkin derse katılmasını sağlıyor hem de aktif öğrenmeyi tetikliyor. Burada akran öğrenmesi de devreye giriyor. Yapay zekayla hazırlanan çalışma sorularıyla öğrenciler gruplar halinde birlikte çalışabiliyor. Akademisyenler açısından baktığımızda ise bu süreç için çok fazla zaman harcamaya gerek kalmıyor. Öğrenciler derse daha aktif katılıyor, bizler de yapay zeka sistemini eğitim-öğretim sürecine entegre ederek süreci daha verimli şekilde yürütebiliyoruz" dedi.

"Eksik konular kolayca tespit ediliyor"

Sistemin program çıktılarının takibini kolaylaştırdığını ifade eden Yalçın, "Akreditasyon süreçlerinden de bahsetmek gerekiyor çünkü birçok kurum artık öğrenme ve program çıktılarını talep ediyor. Bu sistem sayesinde öğrencilerin hangi sorularda, hangi konularda ve hangi program çıktılarında eksik kaldığını kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Bu durum bireyselleştirilmiş eğitime de kapı aralıyor. Öğrencinin hangi alanda eksik olduğunu gördükten sonra o alana yönelik yeni eğitim planlamaları yapılabiliyor. Yapay zeka destekli sistem bu açıdan oldukça verimli ve aktif kullanılabilen bir yapı sunuyor" diye konuştu.

"Öğrencilerden olumlu geri dönüş alıyoruz"

Öğrencilerin sistem sayesinde derse daha aktif katıldığını belirten Suna Uysal Yalçın, "Öğrencilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Öğrenciler, sosyal medya nedeniyle dikkat sürelerinin kısa olduğunu söylüyor. Ancak bu sistemle birlikte araştırma yapmaları, grup halinde çalışmaları ve fikirlerini paylaşmaları gerekiyor. Soru sormaya çekinen öğrenciler bile grup çalışmaları sırasında daha rahat konuşabiliyor. Bu süreç öğrencilerin özgüvenini artırıyor ve derse daha aktif katılmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan onlara yapay zekayı doğru kullanmayı göstermek"

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın, yapay zekanın eğitim süreçlerinde önemli bir araç haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sistem zamanı daha etkin yönetmemizi sağlıyor. Her şey açık ve net şekilde önümüze geliyor ve öğrencilerle paylaşılması kolaylaşıyor. Artık yapay zekadan kaçınmak mümkün değil. Yapay zekayı kullanabilen yeni meslek insanlarını yetiştirmek bizim için önemli. Bu nedenle öğrencilerimize verdiğimiz ödevlerde de yapay zekayı nasıl kullandıklarını göstermelerini istiyoruz. Buradan mezun olan öğrenciler neredeyse yapay zeka yetkinliği kazanmış şekilde mezun oluyor. Bazen biz öğrencilerden öğreniyoruz, bazen de öğrenciler bizden öğreniyor. Gençler bu konuda oldukça yetenekli. Önemli olan onlara yapay zekayı doğru kullanmayı göstermek."

"Yapay zekayı destekliyorum"

Yapay zekanın derslerinde yardımcı olduğunu belirten Ebelik Bölümü öğrencisi Gülnihal Adıgüzel ise yapay zeka destekli eğitim modelinin dersleri daha anlaşılır hale getirdiğini belirterek, "Yapay zekayı destekliyorum. Hocalarımız iki saatlik dersleri daha kısa videolara dönüştürebiliyor ve konuları daha açıklayıcı şekilde anlatabiliyor. Bu videolar daha sonra bize ulaştırılıyor. Dersi anlamadığımızda farklı zamanlarda tekrar izleyebiliyoruz. Bu durum dikkatimizi daha çok çekiyor. Örneğin derse gelmeden önce otobüste kulaklıkla dinleyebiliyorum ya da sınav öncesinde tekrar izleyebiliyorum. Bu şekilde bilgilerin daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı destekliyorum ve gençlerin de bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum" diye konuştu.