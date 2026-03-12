Türkiye'deki Steam'de en çok satılan oyunlar arasında EA Sports FC 26 ilk sırada yer alıyor. Oyunda mevcut olarak yüzde 70 indirim bulunuyor ve 20.99 dolara satılıyor. Oyun normalde 70 dolara satılıyor. Listenin ikinci sırasında ise Resident Evil Requiem, 52.49 dolarlık fiyatıyla yer alıyor.

Slay the Spire 2 listede üçüncü sırada yer alıyor ve 10.79 dolarlık fiyat etiketine sahip. Crimson Desert, ARC Raiders, Black Desert, Marathon ve Rust gibi oyunlar da listenin devamında yer alıyor.

En çok satılan oyunların listesi ise şu şekilde:

EA SPORTS FC 26

Resident Evil Requiem

Slay the Spire 2

Crimson Desert

ARC Raiders

Black Desert

Marathon

Rust

The Quinfall

Grand Theft Auto V Enhanced

Euro Truck Simulator 2

Forza Horizon 6

R.E.P.O.

Mount & Blade II: Bannerlord

Football Manager 26