YouTube artık milyonlarca kişi tarafından televizyonlardan izlenen bir platform haline dönüştü. Bunun farkında olan Google, bir süredir YouTube'un TV versiyonu için reklamları test etmeye hazırlanıyordu. Yeni yapılan duyuru ile atlanamayan reklamlar artık küresel olarak test edilmeye başlandı. Büyük ekran için tasarlanan bu reklamlar istense dahi atlanamayacak şekilde geliştirilmiş.

Bu reklamlar 30 saniyelik olacak ve özelliğin şu anda yalnızca televizyonlardaki YouTube'a özel olarak sunulacağı duyuruldu.

Kullanıcıların göreceği bu reklamların optimize edilmesinde yapay zeka kullanılacak. Google'ın yapay zekası ile 6 saniyelik Bumper adı verilen reklamlar, 15 saniyelik standart reklamlar ve 30 saniyelik sadece TV'de sunulacak atlanamayan reklamlar hazırlanacak.

Söylenene göre premium aboneler için herhangi bir değişiklik olmayacak.