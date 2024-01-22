Edirne’nin Keşan ilçesinde kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi istikametinden Keşan istikametine giden C.M.G. yönetimindeki 34 LY 5575 plakalı Hyundai marka otomobil, Mahmutköy Kavşağı yakınlarında, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü C.M.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K.G, R.G. ve P.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.