Alınan bilgiye göre; Arkadaşları ile birlikte Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde yürüyen 19 yaşındaki Emre Bağçe, bir anda fenalaştı. Çevredeki bir bir araç ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bağçe’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Emre Bağçe, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bağçe’nin cenazesi, kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı’na defnedildi.