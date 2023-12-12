Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bir evde ve bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen A.D.’yi durduran polis, şüphelinin üst aramasında, 3 adet şeffaf poşet içerisinde 1.41 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alınan ihbar üzerine E.Ü.’nün evinde de arama yapan polis ekipleri, 7,31 gram eroin, 0,22 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.D. ve E.Ü. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.