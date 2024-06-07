Edirne’nin Keşan ilçesinde, yılın ilk arpa ürünü ve yılın ilk buğday ürünü, Keşan Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen sembolik salon satışında açık artırma ile satıldı.

Keşan Ticaret Borsası (TB) hizmet binasında başlayan sembolik salon satışında, Serdar Uzdilli’nin Keşan merkezden getirdiği 1 ton arpa 7,25 TL’den açık artırmaya sunuldu. Ürün, 11,50 TL/kg’a Görken Gürşat tarafından satın alındı. Fırat Bayar’ın Yenimuhacir Belediyesi’nden getirdiği buğday ürünü ise 9,25 TL’den açık artırmaya sunuldu.

Bu ürün de 15,75 TL’ye Barış Kale tarafından satın alındı. Salon satışı sonrası üreticilere, Keşan Ticaret Borsası tarafından plaket takdim edilerek, mazot fişi verilirken, Keşan Ziraat Odası tarafından 2 bin TL’lik hediye çeki, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ise yaprak gübresi hediye edildi. Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, hasat sezonunun bölgeye hayırlı olmasını diledi. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen de, hasat sezonunun bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, açıklanan hububat fiyatlarının revize edilmesini beklediklerini söyledi.