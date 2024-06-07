İstanbul’da günübirlik turizmin gözdesi konumunda olan Arnavutköy, Mustafa Candaroğlu’nun vizyoner projeleriyle canlandı. Bu kapsamda Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Mahallesi’nde günübirlik turizme destek olmak ve balıkçıların çalışma ortamını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul’da günübirlik turizmin gözdesi konumunda olan Arnavutköy, Mustafa Candaroğlu’nun vizyoner projeleriyle canlandı. Karaburun Limanı’nda balıkçıların rahat ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için balıkçı barınağı inşa ediliyor. Liman ayrıca soğuk hava deposu, çekek alanı, satış birimleri ve balıkçılık lokali gibi çeşitli imkanlara ev sahipliği yapacak.

Liman yenileme çalışmaları kapsamında sadece balıkçılar için değil, tüm vatandaşlar için de çeşitli sosyal aktivite alanları oluşturuluyor. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Oluşturacağımız alanlarda bisiklet yolu, yürüyüş yolu, etkinlik alanları gibi mekanlar yer alacak. Şehir dışına tatile gidemeyen vatandaşlarımız, yaz tatillerini keyifle ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilecek" dedi.

Ayrıca, Karaburun’da peyzaj düzenlemeleri yapılarak ziyaretçilerin doğanın tadını çıkarabileceği ve unutulmaz anlar yaşayabileceği sosyal tesis, cam seyir terası ve gün batım terası gibi alanlar oluşturuluyor.

“Vatandaşlarımız tatillerini keyifle ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirecek”

Yapılan sahil düzenleme çalışmaları kapsamında Karaburun Sahili, yaz dönemine hazırlanıyor. Taş temizleme işlemleri ve diğer düzenlemelerle sahil, ziyaretçilerin daha rahat ve keyifli vakit geçirebileceği bir hale getiriliyor. Candaroğlu, "Yaptığımız çalışmalar ile özellikle aileler ve çocuklar için güvenli bir tatil ortamı hazırlıyoruz. Cankurtaran hizmetleri ve diğer güvenlik önlemleri ile vatandaşlarımız tatillerini keyifle ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirecek" dedi.

“Ailelerimizle vakit geçirebileceğimiz alanlar oluşturuldu”

Karaburun’da sunulan hizmetlerden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakan Duyar, “Daha önceden zamanımızı geçireceğimiz alanlar kısıtlıydı. Ama ailelerimizle vakit geçirebileceğimiz alanlar oluşturuldu” dedi.

Karaburun Plajı’nda cankurtaran olarak çalışan Muhammet Can Çoban ise, “30 personelimiz, ekipmanlarımız, kurtarma botları, ATV, jet ski ve ambulansla Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı’nda hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.