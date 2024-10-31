Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor dün deplasmanda oynadığı Ferizlipspor karşılaşmasında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği iki golle maçtan mağlubiyetle ayrıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşmanın 4.dakikasında gelişen Keşanspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sıraç, yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı.

32. dakikada gelişen Keşanspor atağında yine Gürkan’ın vuruşu kornere çıktı.

35. dakikada Mert Yalçın, Ferizlispor defansının bir anlık hatasından buluştuğu topla Keşanspor’u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Keşanspor 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Ferizlispor’da Gökhan’ın yerine giren Alihan’ın 52.ve 77. dakikalarda attığı Ferizlispor maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Keşanspor ligin 5.maçından da puansız ayrılarak grupta son sırada yer almaya devam etti.

Keşanspor, 3 Kasım Pazar günü kendi sahasında Karamürsel spor ile karşılaşacak.

Hakemler: Burak Sarıgöl, Barensel Siyavuş, Hüseyin Balkaya

Ferizlispor:Kaan, Tarık, Deniz, İsmail, Gökhan (Alihan) Alper,Görkem (Ergin) Abdulbaki, Kerim (Yiğit), Furat, Furkan

Keşanspor: Mert Eren, Altunay (Resul) Semih, Mert Güngör, Emre, Ozan, Gürkan, Mert Yalçın, Siraç Muhammet, Emre Naycı(Halil İbrahim)

Gol: Dk. 35 Mert Yalçın (Keşanspor), Dk.52-77 Alihan (Ferizlispor)