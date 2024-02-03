Dün Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Bursa ilçe belediye başkan adaylar tanıtım toplantısında Kestel Belediye Başkan adayı olarak Ferhat Erol aday gösterildi. Bunun üzerine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, partisinden istifa etti. Tanır istifasını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu;

"Kıymetli hemşerilerim, AK Parti üyeliğimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Öncelikle, Kestelli hemşehrilerimizin hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu süre boyunca, bize destek ve dualarını esirgemeyen tüm dostlara şükranlarımı sunarım. İnancımıza sahip çıkarak, bir an bile tereddüt etmeden yolundan ayrılmadığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere olan destekleri ve güveni adına teşekkürlerimi sunuyorum."