Kestel’de bulunan 36 mahallenin hizmetinin daha iyi sağlanması için Kestel Belediyesi tarafından Kestel Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni hizmet binası yapılan törenle açıldı.

Kestel Muhtarlar Derneği Başkanlığı’nın yeni hizmet binası açılışına Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Chp Bursa mv. Hasan Öztürk, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, ilçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Derneğin açılışında konuşan Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, " Vatandaşımızın devlete en sıcak ulaşan eli, en yakın idare birimi olan muhtarlarımız bölgelerimizdeki, geliştirdiğimiz projelerin köylerimize, mahallelerimize ulaşmasında bizlerle her zaman işbirliği içinde olmuşlardır. Bizlere her zaman yardımcı olmuşlardır. Muhtarlık gerçekten fedakarlık özveri isteyen bir mühessesedir. Bu açıdan hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu binamızın ilçemize kazandırılmasında en büyük emeği olan başta Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoru. Bu binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır açılışta yaptığı konuşmasında “ Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve aslında meydanın bir parçası olan, üst katında gençlik merkezi olarak tasarladığımız, uzun zamandır muhtarlarımız bu noktada hizmetlerini gerçekleştireceği, buluşabilecekleri merkezi bir nokta taleplerine İnşallah karşılık vermiş oluyoruz. Muhtarlarımız her birisiyle Kestel’in her bir sokağı ve mahalleleri için özveriyle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Ben öncelikle bitirmek üzere olduğumuz beş yılda tüm emekleri için birlikte ortak gayret sarf ettiğimiz her bir muhtarima şükranlarımı arz ediyorum. Daha evvel şube şeklinde hizmet gösterirken 2023 yılında artık Kestel muhtarlar derneği olarak hayata geçti. İnşallah bu binada güzel hizmetler olacak halkımızın muhtarlarımıza bir şekilde ilk noktadan ulaştıkları ilk kapıları ve akabinde belediyeye ulaşıyorlar o noktada sayın cumhurbaşkanımıznda muhtarlarımıza vermiş olduğu önemi her bir görüşmesinde her bir cümlesinde ifade ediyorlar. Bizler için de çok kıymetliler. İnşallah burada güzel hizmetlere imza atacaklar. ” dedi.

Kestel Muhtarlar Derneği Başkanı Ersin Easlan Yaptığı konuşmada ’’Vatandaşlarımıza daha hızlı verebilmek adına bu güzel hizmet binamızı bizlere kazandıran Kestel belediye başkanımız Önder Tanır’a tüm bu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde mali idari seçimlerine katılacak olan muhtar arkadaşlarımıza başarılar diler, görevlerini teslim edecek arkadaşlarımıza da teşekkür ederim’’ dedi.