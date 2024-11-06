Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Ocak ayında yapılacak olan Basın İlan Kurumu (BİK) 2025-2027 dönemi Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri ve İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri ile İlan Prodüktörleri Temsilcisi seçimleri için 6 adayını belirledi.ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Ankara’daki genel merkezinde yapılan toplantıya; KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt ve KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı ile yerel medyayı temsil eden KGK yönetim kurulu üyeleri İbrahim Aslan ve Hacı Odabaş ile İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve KGK meclis üyesi Mesut Demir ve KGK Uzlaşma Kurulu Başkanı Kemal Özdilek katıldı.

Toplantıda KGK adına 2025-2027 döneminde Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda görev yapacak sektör temsilcisi adaylarıyla ilgili yapılan istişare sonucunda adaylar şu isimler oldu:

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri adayları - KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim (Akdeniz Bölgesi),

- KGK Yönetim Kurulu üyesi ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Arslan (Güneydoğu Anadolu bölgesi),

- KGK Uzlaşma Kurulu Başkanı Kemal Özdilek (Karadeniz bölgesi)

İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri adayları - KGK Yerel Medya Meclisi Başkanı ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, - İGF Genel Başkanı ve KGK Meclis Üyesi Mesut Demir,

İlan Prodüktörleri Temsilcisi adayı - KGK Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt (İstanbul)

SEÇİMLER OCAK AYINDA

BİK Genel Kurulu'nda Anadolu Gazete Sahipleri 3 üye ile temsil edilirken, İnternet Haber Sitesi Sahipleri 2 üye ile temsil ediliyor.

2025 yılı ocak ayında yapılması planlanan seçimlere Türkiye’nin dört bir yanından Basın İlan Kurumunda kaydı olan gazete ve internet haber sitesi sahipleri oy kullanabiliyor. İlan Prodüktörleri ise 1 üye ile temsil ediliyor ve tüm Türkiye’de bulunan ilan ve reklam aracılık hizmeti veren ajansların sahipleri seçime katılabiliyor.

DİM: DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYİN

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) yönetim kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Basın İlan Kurumu'nun medya sektörüne kaynak sağlayan ve yaşamsal öneme sahip bir kamu kurumu olduğunun altını çizdi.

"Kurumun genel kurulunda alınan kararlar yönetim kurulu tarafından uygulanmakta ve medyaya sosyoekonomik açıdan istikamet vermektedir" diyen Dim, "Genel kurulda sektörümüzün bilinçli, nitelikli ve sektörün içinden gelen kişiler tarafından temsil edilmesi çok daha önemli hale gelmiştir. Konseyimizin 6 adayı da aday oldukları pozisyon itibariyle bu nitelikleri fazlasıyla taşımaktadırlar. Sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını bilen, seçildikleri takdirde sizlerin hakkı ve hukuku ile sektörümüzün çıkarlarını samimiyetle savunabilecek kişilerdir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da dikkate alırsak önümüzdeki dönemde sizlere daha çok destek olabilmek adına Ocak ayında yapılacak seçimlere bizzat katılmanızı ve adaylarımıza destek vermenizi hassaten istirham eder, en içten saygılarımı sunarım" diye konuştu.