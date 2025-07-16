Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın (TSRS) uygulama kapsamını düzenleyen yeni usul ve esasları yayımladı.ANKARA (İGFA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 16 Temmuz 2025 tarihli ve 32957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Haziran 2025 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/33130] sayılı kararıyla, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) ilişkin önemli bir düzenlemeyi duyurdu.

Söz konusu karar, 27 Aralık 2023 tarihli ve 21634 sayılı ile 16 Aralık 2024 tarihli ve 28294 sayılı Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik usul ve esaslar netleşti.

KGK’nın yayımladığı “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenleme, işletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularında hazırlayacakları sürdürülebilirlik raporlarının standartlarını ve uygulama süreçlerini belirlemeyi amaçlayan düzenleme, işletmelerin finansal raporlamalarında şeffaflığı, güvenilirliği ve uluslararası standartlarla uyumu artırmayı hedefledi.

Karar, TSRS’ye uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması ve denetlenmesi süreçlerini düzenlerken, özellikle 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak standartlara odaklanıyor.

KGK, bu adımla Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasının kurumsal bir çerçeveye oturtulmasını ve uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumun güçlendirilmesini amaçlıyor. Yeni düzenlemenin, özellikle büyük ölçekli şirketler ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor.

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